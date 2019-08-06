Во сколько сегодня Брюгге – Динамо: все трансляции

Вице-чемпион Украины ФК Динамо Киев во вторник, 6 августа, начнет выступления в Лиге чемпионов.
Подопечные Александра Хацкевича в первом матче третьего квалификационного раунда сыграют на выезде с бельгийским "Брюгге".
ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО
Поединок состоится на стадионе "Ян Брейдель". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге – Динамо.
ТРАНСЛЯЦИЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО
В Украине увидеть противостояние команд можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.
Кроме того, онлайн-видеотрансляцию смотрите на портале ТСН "Проспорт".
В России репортаж из Брюгге проведут сразу три телеканала – "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Футбол 2".
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало соперника в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы в противостоянии с "Брюгге".
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