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Во сколько сегодня Брюгге – Динамо: все трансляции

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Вице-чемпион Украины ФК Динамо Киев во вторник, 6 августа, начнет выступления в Лиге чемпионов.

Подопечные Александра Хацкевича в первом матче третьего квалификационного раунда сыграют на выезде с бельгийским "Брюгге".

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ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Поединок состоится на стадионе "Ян Брейдель". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге – Динамо.

ТРАНСЛЯЦИЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО

В Украине увидеть противостояние команд можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.

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Кроме того, онлайн-видеотрансляцию смотрите на портале ТСН "Проспорт".

В России репортаж из Брюгге проведут сразу три телеканала – "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало соперника в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы в противостоянии с "Брюгге".

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионов Динамо – Брюгге
Место
Бельгия Брюгге
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Киев
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