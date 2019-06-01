Во сколько финал Лиги чемпионов: все трансляции

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сойдутся в битве за кубок победителя Лиги чемпионов сезона 2018/2019.
Матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Ванда Метрополитано" в столице Испании Мадриде. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.
ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому, минскому и московскому времени. В Казахстане показ игры стартует в 01:00 воскресенья, 2 июня.
It's almost here. #UCLfinal pic.twitter.com/f6YkEXLnk1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 31 мая 2019 г.
ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В Украине противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Показ матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.
В России права на трансляцию встречи приобрели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Здесь зрители также смогут ознакомиться с мнением аналитиков.
В Беларуси футбольные болельщики смогут увидеть английское дерби на каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
В Казахстане поединок "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" увидят зрители телеканала "Казспорт"/"QAZSPORT".
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за проведение финалов еврокубков в Восточной Европе, вспомнив о решающем матче Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве.
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