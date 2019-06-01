Во сколько финал Лиги чемпионов: все трансляции

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сойдутся в битве за кубок победителя Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

Матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Ванда Метрополитано" в столице Испании Мадриде. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому, минскому и московскому времени. В Казахстане показ игры стартует в 01:00 воскресенья, 2 июня.

ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

В Украине противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Показ матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

В России права на трансляцию встречи приобрели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Здесь зрители также смогут ознакомиться с мнением аналитиков.

В Беларуси футбольные болельщики смогут увидеть английское дерби на каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

В Казахстане поединок "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" увидят зрители телеканала "Казспорт"/"QAZSPORT".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за проведение финалов еврокубков в Восточной Европе, вспомнив о решающем матче Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве.

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