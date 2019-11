Во Львове сотни ультрас устроили массовое побоище: есть пострадавшие. Фото и видео

Вечером, 6 ноября, во Львове около сотни футбольных фанатов из Украины, Франции, Хорватии и Германии устроили драку в центре города.

Как передает пресс-служба Нацполиции Львовской области, сообщение о драке поступило около 23:15.

Прибыв на место происшествия, полицейские остановили массовую потасовку. В результате были задержаны 12 человек, из которых четверо жители Львова в возрасте от 20 до 22 лет, другие – иностранцы.

Во время инцидента пострадало два полицейских и повреждены два служебных авто.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации", – отметили в полиции.

Сообщество "Ультрас" в Facebook пишет, что в драке приняли участие около 100 членов фантов львовских "Карпат" и более 100 членов ультрасов французского "Сент-Этьена" и хорватского "Хайдук".

"Сначала были бутылки и камни, при столкновении вся первая линия была с палками в руках. Несколько столкновений. Постоянно под прессингом полиции... Много народу задержали", – говорится в сообщении.

Издание "Zaxid.net" пишет, что на место драки направили экипажи патрульной полиции, бойцов спецподразделения ТОР (тактико-оперативное реагирование), управление полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что пострадавшие правоохранители являются сотрудниками патрульной полиции. Также футбольные фанаты повредили два авто полиции: в одном разбили заднее стекло, в другом – фару и помяли корпус.

Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv

PS. A właśnie miałem wyjść coś zjeść... pic.twitter.com/WfioAA0ClC