Во Львове был сыгран первый матч в истории украинского футбола: как это было 126 лет назад

126 лет назад был сыгран первый матч в истории украинского футбола (Источник фото - kharkov-sport.com).

14 июля 1894 года во Львове во время II Краевой выставки и II слета гимнастических обществ "Сокол" украинская команда "Гимнастическо-певческого круга учителей" и краковский "Сокол" сыграли первый матч в истории украинского футбола.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт. Дата в истории", поединок продолжался до первого забитого гола, поскольку программа мероприятий включала в себя множество соревнований. Игра продолжалась на протяжении шесть минут, пока 16-летний львовский студент второго курса Влодзимеж Хомицкий не забил решающий гол.

126 лет назад был сыгран первый матч в истории украинского футбола Telegram-канал "Спорт. День в истории"

"Я играл на левом фланге, стоял с левой стороны под воротами краковчан, перед которыми собралась толпа игроков; вдруг из нее вылетел мяч и упал перед моими ногами – не задумываясь ни на секунду, я приложился правой ногой, и мяч, идеально направленный моей ногой, неожиданно пролетел над головой краковского вратаря, который поздно начал тянуть руки", – вспоминал этот момент Хомицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля 1992 года сборная Украины сыграла первый матч в истории.