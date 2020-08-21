Во французском городе запретили носить футболки ПСЖ в день финала ЛЧ

Михаил Морозов Футбол 09:31, 21.08.2020

Префект полицейского департамента Буш-дю-Рон запретил болельщикам носить форму ПСЖ в центре Марселя в день финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает издание Le Parisien, в тексте его приказа запрещается даже демонстрировать цвета парижского клуба, в том числе надевать шарфы с символикой команды. Такое решение было принято для того, чтобы "предотвратить любые нарушения общественного порядка".

Во время полуфинального матча ПСЖ против "Лейпцига" 100 фанатов "Марселя" собрались в одном из районов города и исполняли оскорбительные кричалки о парижском клубе, жгли пиротехнику. Они приставали к людям, которые были одеты в символику столичной команды. Отметим, что ПСЖ и "Марсель" являются непримиримыми соперниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов между парижанами и "Баварией" состоится в воскресенье, 23 августа. Букмекеры назвали фаворита этого противостояния.

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