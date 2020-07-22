Во Франции напали на футболиста и сожгли его машину

Михаил Морозов Футбол 15:00, 22.07.2020

На защитника французского "Бреста" Ронаэля Пьера-Габриэля было совершено нападение, в результате которого 22-летний футболист получил телесные повреждения, а его машина была сожжена дотла.

"Прошлой ночью Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения в одном из районов Бреста. Игрок получил травмы, а его автомобиль был сожжен и полностью уничтожен. Клуб больше не будет комментировать эту ситуацию и дает властям возможность самостоятельно разобраться в инциденте", – написано в официальном обращении "Бреста".

В "Бресте" прокомментировали инцидент с футболистом
Twitter ФК "Брест"

Отметим, что Пьер-Габриэль перебрался во Францию всего несколько недель назад, перейдя в команду на правах годичной аренды из "Майнца". За немецкий клуб футболист провел восемь матчей в сезоне 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболиста французского "Анже" Фарида Эль-Мелали арестовали за мастурбацию.

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