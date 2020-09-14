Во Франции футболист "завис" в воздухе и забил гол в стиле карате

Нападающий "Бреста" Ирвин Кардона забил зрелищный гол в выездном матче своей команды против "Дижона" в третьем туре французской Лиги 1.

На 95-й минуте поединка футболист откликнулся на фланговую подачу партнера по команде, высоко выпрыгнул, зависнув в воздухе, и вонзил мяч под перекладину ударом в стиле карате.

Этот гол стал последним в матче, который закончился победой гостей со счетом 2:0. Обыграв "Дижон", "Брест" набрал свои первые очки в сезоне и теперь находится на 15-м месте в чемпионате. Их соперники замыкают турнирную таблицу, не имея в своем активе ни одного балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном матче третьего тура Лиги 1 ПСЖ сенсационно уступил "Марселю". В этом поединке арбитр показал 12 желтых и 5 красных карточек.

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