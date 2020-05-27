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27 мая • обновлено в 23:49
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Внезапная смерть 23-летнего игрока шокировала его футбольный клуб

2.6т
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Английский защитник клуба Второй лиги Англии "Моркама" Кристиан Мбулу скончался в 23 года. О причинах смерти пока не сообщается.

"Мы шокированы, узнав о смерти Кристиана. Он был таким дружелюбным, приятным молодым человеком, которого мы любили", - заявил президент "Мазервелла" Джим МакМахон в интервью BBC.

Мбулу являлся воспитанником "Мазервелла". Игрок перешел в"Моркам" в январе и успел провести лишь три матча в составе клуба. С октября 2019-го защитник выступал за "Кру Александра", приняв участие в семи матчах Второй лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая 21-летний камерунский футболист Джозеф Буассе, который ранее выступал за "Рому", внезапно умер в результате сердечного приступа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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