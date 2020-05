Внезапная смерть 23-летнего игрока шокировала его футбольный клуб

Английский защитник клуба Второй лиги Англии "Моркама" Кристиан Мбулу скончался в 23 года. О причинах смерти пока не сообщается.

"Мы шокированы, узнав о смерти Кристиана. Он был таким дружелюбным, приятным молодым человеком, которого мы любили", - заявил президент "Мазервелла" Джим МакМахон в интервью BBC.

We are deeply saddened to learn of the death of our former player Christian Mbulu.



