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11 апреля • обновлено в 10:06
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Вне законов физики: в сети вспомнили самый знаменитый гол Роберто Карлоса

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10 апреля легендарному футболисту сборной Бразилии Роберто Карлосу исполнилось 47 лет. В честь этой даты в сети вспомнили его невероятный гол в 1997 году.

Знаменитый свободный удар с 35 метров в ворота сборной Франции на "Турнуа де Франс" вошел в историю футбола, как нарушающий все законы физики.

Вне законов физики: в сети вспомнили самый знаменитый гол в истории футбола

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Бразилец смог так выкрутить мяч внешней стороной левой ноги, что кожаная сфера, летевшая правее ворот по параболической траектории, лишь в последний момент изменила направление и влетела в сетку рикошетом от штанги.

Позже ученые составили уравнение, объясняющее, как был сделан этот один из самых зрелищных голов в истории.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Роберто Карлос
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