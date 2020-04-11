Вне законов физики: в сети вспомнили самый знаменитый гол в истории футбола

10 апреля легендарному футболисту сборной Бразилии Роберто Карлосу исполнилось 47 лет. В честь этой даты в сети вспомнили его невероятный гол в 1997 году.

Знаменитый свободный удар с 35 метров в ворота сборной Франции на "Турнуа де Франс" вошел в историю футбола, как нарушающий все законы физики.

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Бразилец смог так выкрутить мяч внешней стороной левой ноги, что кожаная сфера, летевшая правее ворот по параболической траектории, лишь в последний момент изменила направление и влетела в сетку рикошетом от штанги.

Позже ученые составили уравнение, объясняющее, как был сделан этот один из самых зрелищных голов в истории.

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