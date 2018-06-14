Вместо Зидана: в Испании официально представили нового тренера "Реала"

Испанский футбольный клуб "Реал" в четверг, 14 июня, представил нового главного тренера команды Хулена Лопетеги. В торжественной церемонии презентации преемника Зинедина Зидана принял участие президент "сливочных" Флорентино Перес.
📸⚽👔 @julenlopetegui, new Head Coach of #RealMadrid.#WelcomeLopetegui | #HalaMadrid pic.twitter.com/Navo0VRndP— #CHAMP13NS 🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 14 июня 2018 г.
Напомним, что 12 июня 2018 года стало известно о назначении Лопетеги на пост главного тренера мадридского "Реала" после завершения чемпионата мира.
На следующий день Испанская футбольная федерация наказала наставника за тайные переговоры с мадридским клубов, отстранив его от управления сборной.