Вместо Зидана: в Испании официально представили нового тренера "Реала"

Испанский футбольный клуб "Реал" в четверг, 14 июня, представил нового главного тренера команды Хулена Лопетеги. В торжественной церемонии презентации преемника Зинедина Зидана принял участие президент "сливочных" Флорентино Перес.

Напомним, что 12 июня 2018 года стало известно о назначении Лопетеги на пост главного тренера мадридского "Реала" после завершения чемпионата мира.

На следующий день Испанская футбольная федерация наказала наставника за тайные переговоры с мадридским клубов, отстранив его от управления сборной.