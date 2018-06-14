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Вместо Зидана: в Испании официально представили нового тренера "Реала"

1.3тЧитать новость на украинском

Испанский футбольный клуб "Реал" в четверг, 14 июня, представил нового главного тренера команды Хулена Лопетеги. В торжественной церемонии презентации преемника Зинедина Зидана принял участие президент "сливочных" Флорентино Перес.

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Официально: назначен новый главный тренер сборной Испании

Напомним, что 12 июня 2018 года стало известно о назначении Лопетеги на пост главного тренера мадридского "Реала" после завершения чемпионата мира.

На следующий день Испанская футбольная федерация наказала наставника за тайные переговоры с мадридским клубов, отстранив его от управления сборной.

Персона
Хулен Лопетеги
Место
ИспанияМадрид
Объект
Реал Мадрид
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