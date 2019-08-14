Вместо Хацкевича: известный журналист сказал, кто может возглавить "Динамо"

После увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера "Динамо" (Киев) руководство клуба рассматривает несколько кандидатур нового наставника киевлян.

Кто может возглавить "бело-синих", рассказал в эфире ObozTV известный спортивный журналист Артем Франков.

По мнению Франкова, в подобных случаях для любого футбольного клуба достаточно типичный выход – назначение в качестве исполняющего обязанности наставника молодежной команды.

"В данном случае – Юрия Мороза. Тренера очень неординарного, тренера умного, внешне простоватого, но прекрасно знающего, как работать с этой футбольной молодежью, и, на самом деле, человека весьма интеллектуального, в футболе разбирающегося", – отметил он.

Журналист также напомнил о таком варианте, как Юрий Калитвинцев: "Его творческий отпуск после необъяснимой отставки из московского "Динамо" несколько затянулся, на мой взгляд".

"Не стоит забывать и о варианте с иностранным тренером. Есть различные кандидатуры. Речь не идет об Арсене Венгере, Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри, но есть молодые амбициозные тренеры, которые вполне могли бы быть вариантом для "Динамо", – заявил он.

При этом Франков не верит в назначение главным тренером "Динамо" Юрия Вернидуба, которого СМИ "сватают" на пост наставника столичного клуба.

"Я считаю, что для Вернидуба не слишком удачный момент. Он ушел из "Зари" не просто потому, что перерос ее уровень, а после проваленного сезона. В этой ситуации в "Динамо" назначить тренера, который расстался с "Зарей" после крайне неудачного сезона, это, мягко говоря, странно", – подчеркнул спортивный журналист.

"По поводу того, насколько Вернидуб подходит "Динамо", насколько он способен, придя со стороны, побороть систему, внести туда что-то свое, что-то новое, свежее и правильное – это вопрос. Я считаю, что это не вариант сейчас", – добавил он.

xsport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с июня 2017 года и проработал с командой чуть больше 2 лет. Белорусский тренер выиграл два трофея - Суперкубок Украины в 2018-м и 2019 годах. В чемпионате и Кубке страны "Динамо" под его руководством уступало первенство "Шахтеру".

В еврокубках киевляне трижды проваливались в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы потолком оказалась 1/8 финала (2018, 2019).

Последней каплей для руководства стал вылет "Динамо" из Лиги чемпионов с клубным антирекордом.

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