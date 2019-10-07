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7 октября • обновлено в 18:43
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Власти Великобритании готовят для Месси жестокое наказание

1.1т Читать материал на украинском

Лионель Месси рискует получить запрет на въезд в Великобританию. Капитан "Барселоны" может больше никогда не сыграть за свой клуб против английских команд на территории туманного Альбиона.

Причинами такой неприятности для аргентинского форварда может стать выход Великобритании из Евросоюза, а также судимость аргентинца за налоговые преступления в Испании.

Лионель Месси

Лионель Месси

Лео условно осужден на 21 месяц лишения свободы за махинации с налогами. Благодаря испано-аргентинскому паспорту Месси имеет право въезжать в Великобританию с условным сроком, но, как сообщает The Sun, после завершения процесса Брексита поблажек для граждан ЕС больше не будет. Посещение Британских островов для Лео окажется незаконным.

Лионель рискует лишиться возможности путешествовать со своим клубом на матчи Лиги чемпионов в Великобританию и играть с британскими сборными на выезде за национальную команду Аргентины.

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Возможный выход в подобной ситуации для пятикратного обладателя "Золотого мяча" – специальное решение УЕФА.

Отметим, что Лионель Месси в воскресенье, 6 октября забил первый гол в сезоне, отличившись в матче "Барселона" - "Севилья" (4:0). Этот матч стал первым для Месси с начала лета, который он провел от первой до последней минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси выступил с неожиданным заявлением относительно трансфера Неймара в "Барселону".

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Персона
Лионель Месси
Место
Англия
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