Власти Великобритании готовят для Месси жестокое наказание

Лионель Месси рискует получить запрет на въезд в Великобританию. Капитан "Барселоны" может больше никогда не сыграть за свой клуб против английских команд на территории туманного Альбиона.

Причинами такой неприятности для аргентинского форварда может стать выход Великобритании из Евросоюза, а также судимость аргентинца за налоговые преступления в Испании.

Лео условно осужден на 21 месяц лишения свободы за махинации с налогами. Благодаря испано-аргентинскому паспорту Месси имеет право въезжать в Великобританию с условным сроком, но, как сообщает The Sun, после завершения процесса Брексита поблажек для граждан ЕС больше не будет. Посещение Британских островов для Лео окажется незаконным.

Lionel Messi Could be Banned From Entering the UK For Champions League Due to Brexit https://t.co/UTOmaIwCyc pic.twitter.com/5WLcuUNDCs