Владелец "Спартака": мы снимаемся с чемпионата России. Пусть играют без нас!

Президент московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун принял решение с понедельника, 10 августа, снять команду с чемпионата России.

Владелец команды не выдержал неоднозначного судейства. В первом туре в ворота команды поставили два пенальти (на видео), которые вызвали много вопросов у футбольной общественности РФ.

"Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" – цитирует Федуна СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники развели главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско почти на 250 000 рублей (немного больше $3500). Злоумышленник представился сотрудником клуба, который находился в этот момент практически в соседнем номере.