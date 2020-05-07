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7 мая • обновлено в 14:56
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Владелец "Спартака" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

1.4т
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом.

“У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!” – написано на официальном сайте "красно-белых".

Леонид Федун

Леонид Федун

Коммерсант

Как сообщает информагентство Metaratings, состояние 64-летнего функционера является стабильным, болезнь протекает не в тяжелой форме. Он был госпитализирован в плановом порядке сразу после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

На момент приостановки российской Премьер-лиги "Спартак" Федуна занимает восьмое место в таблице после 22 туров, имея в своем активе 28 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, отца Хабиба Нурмагомедова, который был госпитализирован в Махачкале, в экстренном порядке доставили в Москву.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
Спартак Москва
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