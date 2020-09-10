Владелец "Наполи" заразился коронавирусом и посетил встречу президентов клубов Серии А

Владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис заразился коронавирусом и посетил встречу, на которой присутствовали президенты всех команд итальянской Серии А, несмотря на наличие симптомов заболевания.

Как сообщает издание Football Italia, Де Лаурентису стало плохо, когда он отправился на остров Капри вместе со своей женой. Футбольный функционер сдал тест на COVID-19, но не стал дожидаться его результатов и отправился на собрание, где ужинал со своими коллегами.

Во время встречи Де Лаурентису позвонили и сообщили, что у него выявлен коронавирус. Он незамедлительно рассказал об этом остальным и покинул мероприятие. Выйдя из заведения, президент "Наполи" пообщался с журналистами, но не надел защитную маску и не соблюдал правила социального дистанцирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пришел на тренировку команды.

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