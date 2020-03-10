Владелец именитой футбольной команды заболел коронавирусом

Владелец греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис заболел коронавирусом, о чем он сообщил у себя в Instagram.

"Новый вирус "посетил" меня, и я думаю, что обязан рассказать об этом обществу. Я хорошо себя чувствую, поскольку принимаю все необходимые меры и прислушиваюсь к указаниям врачей. Я убедительно рекомендую моим согражданам делать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", – написал Маринакис на своей странице в социальной сети.

Евангелос Маринакис

Стоит отметить, что 27 февраля он присутствовал на матче Лиги Европы между "Арсеналом" и "Олимпиакосом", который прошел в Лондоне. Кроме того, в пятницу, 6 марта, Маринакис побывал на домашнем поединке "Ноттингем Форест", который его команда проиграла со счетом 0:3. После игры он заходил в раздевалку, где общался с футболистами, и сделал несколько фотографий с фанатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, розыгрыш еврокубков может быть приостановлен на стадии четвертьфиналов для борьбы с распространением коронавируса.

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