Включила режим Месси: в Испании футболистка забила пижонский сольный гол. Видео

В матче женского чемпионата Испании по футболу между "Бетисом" и "Валенсией" был забит шедевральный сольный гол.

Видео, которое появилось на знаменитом Instagram-канале 433, подписали словами: "Когда вы включаете своего внутреннего Лионеля Месси". На ролике полузащитница левантийского клуба Флоренсия Бонсегундо перехватила мяч в центре поля, легко обыграла соперниц на пути к воротам, а затем по-пижонски перебросила голкипера.

Этот гол позволил ее команде выйти вперед уже на седьмой минуте матча, однако футболисткам "Бетиса" удалось переломить ход встречи во втором тайме и добыть волевую победу со счетом 2:1. Она стала для хозяев второй в сезоне. Теперь севильский клуб занимает 13-е место после 6 поединков с 7 очками. "Валенсия" идет восьмой в турнирной таблице с девятью пунктами в активе.

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