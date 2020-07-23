Вице-президента УАФ пожизненно отстранили от футбола – СМИ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно отстранил президента "Агробизнеса" и по совместительству вице-президента УАФ Олега Собуцкого от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова.

Как сообщает издание Tribuna, кроме того, его клуб должен будет выплатить 500 тысяч гривен штрафа за инцидент, который произошел после домашнего матча Первой лиги против "Миная"

Напомним, что в своем рапорте судья Иванов обвинил Собуцкого в рукоприкладстве, однако президент "Агробизнеса" свою вину не признал. Он заявил, что, наоборот, сдерживал разъяренную публику, которая могла сделать из арбитра "просто кучу мяса".

Как сообщал OBOZREVATEL, союз воинов АТО Волочищины написал обращение, в котором заявил, что Иванова избил один из побратимов организации.