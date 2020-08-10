Вице-президент "Динамо" покидает клуб – СМИ

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников покидает столичный клуб.

Об этом сообщил известный спортивный журналист, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

"Красников прекращает сотрудничество с "Динамо". Вследствие того, что у него появилась новая история в Харькове – под названием ФК "Металл". Он сейчас очень тщательно работает над этим проектом. По поводу "Динамо". Жаль. Красников работал, привез неплохих футболистов. Но не всегда все решается на футбольном поле. Есть определенные моменты. Мне кажется, Хацкевич предвзято относился к этим футболистов, не давая им возможности раскрыться. Возможно, если бы Красников знал раньше, что Луческу придет в "Динамо", то была бы какая-то сотрудничество", – заявил представитель СМИ.

Отметим, что Евгений Красников начал работу в "Динамо" в августе 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Профутбол" опубликовал эксклюзивное видео закулисья первого матча "Динамо" под руководством Луческу.