Вице-чемпион мира может покинуть "Динамо" — СМИ

Вице-чемпион мира по футболу, защитник сборной Хорватии и киевского "Динамо"Йосип Пиварич вскоре может стать игроком испанского "Бетиса".

Руководство столичного клуба не против продать хорватского легионера по двум причинам: во-первых, разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продаже футболиста, а во-вторых, чисто по игровым показателям— Пиварич не выдерживает конкуренцию за место в основном составе, сообщает испанское издание Estadio Deportivo.

Йосип Пиварич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич предпочитает хорватскому футболисту Виталия Миколенко и бразильца Сидклея. Предпочтительнее на позиции левого защитника смотрится и венгр Тамаш Кадар

Однако, в первом контрольном матче против немецкого "Бохума", который киевляне сыграли на сборах в Марбелье, Пиварич вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Стоимость Пиварича на авторитетном сайте Transfermarkt составляет 3 миллиона евро, тогда как "Динамо"купило защитника за 2 миллиона. Контракт вице-чемпиона мира с киевлянами заключен до 2020 года. В текущем сезоне Пиварич провел за столичную команду 12 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевых передачи.

"Бетис" после 20-и туров с 29 очками идет на 7-м место в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский новичок "Динамо" Фран Соль дал интервью местным СМИ, в котором пообещал выкладываться в матчах за украинский клуб.

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