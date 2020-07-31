Вице-чемпион мира готов вернуться в "Динамо"

Вице-чемпион мира по футболу Йосип Пиварич, контракт которого с киевским "Динамо" истек по окончании сезона, рассматривает вариант продолжения карьеры в столичном клубе.

По словам 31-летнего защитника сборной Хорватии, все будет зависеть от позиции нового тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу.

"Я открыт почти для всех вариантов. Но не спешу, ведь трансферное окно только открылось, поэтому мне надо взвешенно рассматривать все предложения. Есть ли шанс, что я вернусь в Киев? Почему нет? Если новый тренер захочет видеть меня в клубе, то я поговорю с руководством об условиях. Если меня все устроит – я могу вернуться в "Динамо", – цитирует Пиварича "Динамомания".

Отметим, что хорват выступал за "бело-синих" с лета 2017 года и за это время провел 44 матча в футболке киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" хочет вернуть скандального форварда Жерсона Родригеса в Японию.