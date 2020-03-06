Виновному в смерти экс-футболиста сборной Украины вынесли суровый приговор

Бывший украинский нападающий Руслан Левига приговорен к четырем годам лишения свободы из-за признания его вины в смерти экс-игрока сборной Украины Сергея Закарлюки в ДТП в 2014 году.

Как сообщает информагентство Полтавщина Спорт, Левигу взяли под стражу прямо в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен каждому из родителей погибшего. Оспорить это решение экс-форвард может в течение 30 дней. Стоит отметить, что свою вину он не признал.

Руслан Левига Новости Полтавщины

Напомним, что в октябре 2014 года автомобиль "Мерседес", которым управлял Левига в состоянии легкого алкогольного опьянения, врезался в военный грузовик со включенными аварийными огнями, стоявший на проезжей части.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны детальные подробности смерти Сергея Закарлюки в октябре 2014 года.

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