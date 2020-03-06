Главная Новости
6 марта • обновлено в 12:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Виновному в смерти экс-футболиста сборной Украины вынесли суровый приговор

1.2т
Читать материал на украинском

Бывший украинский нападающий Руслан Левига приговорен к четырем годам лишения свободы из-за признания его вины в смерти экс-игрока сборной Украины Сергея Закарлюки в ДТП в 2014 году.

Как сообщает информагентство Полтавщина Спорт, Левигу взяли под стражу прямо в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен каждому из родителей погибшего. Оспорить это решение экс-форвард может в течение 30 дней. Стоит отметить, что свою вину он не признал.

Руслан Левига

Руслан Левига

Новости Полтавщины

Напомним, что в октябре 2014 года автомобиль "Мерседес", которым управлял Левига в состоянии легкого алкогольного опьянения, врезался в военный грузовик со включенными аварийными огнями, стоявший на проезжей части.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны детальные подробности смерти Сергея Закарлюки в октябре 2014 года.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Место
Украина
Теги
ДТП смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Атлетико
VS
Севилья
Обе забьют
2.26 Сделать ставку
Барселона
VS
Реал Сосьедад
Обе забьют
1.65 Сделать ставку
Хетафе
VS
Сельта
Сельта не забьет
2.00 Сделать ставку
Луго
VS
Кадис
Хозяева не проиграют
1.69 Сделать ставку
Труа
VS
Париж
Победа гостей
5.05 Сделать ставку