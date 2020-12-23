Видео с невероятным вратарем-"пауком" из Венесуэлы стало хитом в сети

Максим Иншаков Футбол 00:02, 24.12.2020 Обновлено: 00:04, 24.12.2020

Венесуэльский вратарь колумбийского клуба "Мильонариос" Вилькер Фариньес стал настоящим героем в интернете, после того, как видео его сейвов выложил знаменитый Instagram-портал "433".

На видео 22-летний Фариньес продемонстрировал фантастическую ловкость, раз за разом отбивая убойные удары соперников. За несколько день ролик собрал сотни просмотров и порядка 800 000 лайков.

В комментариях молодого венесуэльца сравнили с человеком-пауком.

Фариньес начал играть в футбол в школе "Нуэва Эспарта и Фэмили". Он получил свой первый футбольный мяч в 7 лет в подарок от отца. Фариньес стал играть на позиции вратаря, при этом иногда играя на позиции нападающего. Скауты клуба "Каракас" заметили талант вратаря, и 22 сентября 2011 года он перешёл в "Каракас" U-14.

В составе национальной сборной Венесуэлы Фариньес с 2015 года провел пять матчей, в которых пропустил 6 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря вратарь луганской "Зари" Никола Василь совершил грандиозное спасение своей команды в матче Лиги Европы с английским "Лестером", чем сохранил победу "бело-черным".

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