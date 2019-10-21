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21 октября • обновлено в 22:05
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Видео дня: турецкого вратаря удалили уже на 20-й секунде матча

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Вратарь команды элитного футбольного дивизиона Турции Серкан Кырынтылы получил невероятно быструю красную карточку в матче 9-го тура чемпионата страны.

Голкипер "Коньяспора" был удален уже спустя 20 секунд после начала домашнего поединка против "Малатьяспора". После розыгрыша с центра поля хозяева два раза потеряли мяч в центре поле.

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Один из футболистов гостей дальним пасом отправил в прорыв своего нападающего. Кырынтылы в попытке опередить оппонента выбежал за пределы своей штрафной площади, однако нарушил правили, забрав мяч руками. Серкан сразу понял, что будет удален с поля, и не дожидаясь решения рефери, отправился в подтрибунное помещение стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Италии Чиро Иммобиле угодил в курьезную ситуацию во время празднования гола, запутавшись в экипировке.

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чемпионат Турции
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