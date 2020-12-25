Бывший лидер "Динамо" забил "расстрельный" победный гол за "Бешикташ". Видео

Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида, отметился роскошным голом за "Бешикташ" в матче 14-го тура турецкой Суперлиги.

31-летний защитник сборной Хорватии вышел в стартовом составе и на 61-й минуте забил победный мяч. После подачи со штрафного Рашида Геззала, 24-й номер головой "расстрелял" голкипера соперников.

Отметим, что 4 дня назад Вида отличился красивейшим голом в матче турецкого чемпионата против "Эрзурумспора" (4:0).

Напомним, что Вида был многолетним лидером "Динамо" и перешел в "Бешикташ" в конце декабря 2017 года. На своей странице в Twitter клуб достаточно оригинально презентовал футболиста.

За это время хорват провел 69 матчей за турецкую команду, отличившись восемью голами. Его контракт рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по информации портала Transfermarkt, составляет 4 миллионов евро.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года Вида и его соотечественник Огнен Вукоевич, который также раньше играл за киевлян, а сейчас является селекционером клуба, посвятили Украине победу в четвертьфинальном матче против сборной России.