Вида сказал "Слава Украине!" после победы над Россией на ЧМ-2018: в сети вспомнили видео

Ровно 2 года назад, 7 июля 2018 года сборная Хорватии по футболу обыграла российскую команду в четвертьфинале чемпионата мира-2018. В честь этой даты болельщики в интернете вспомнили самое яркое послематчевое видео мундиаля.

Празднуя победу в раздевалке своей команды, лидер "клетчатых" экс-игрок "Динамо" Киев Домагой Вида и член делегации хорватской команды Огнен Вукоевич, который работал селекционером в столичном клубе, записали видео, в котором посвятили победу Украине.

"Эта победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!" – эмоционально сказал Вукоевич. "Слава Украине!" – поддержал соотечественника Вида.

Сам Вида после огласки в СМИ объяснил данный ролик тем, что это была "шутка".

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.

Сам футболист был немногословен, но сделал официальное заявление, рассказав, что имел в виду, снимая это видео.