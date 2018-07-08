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Чемпионат мира 2018
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Вида объяснил "Слава Украине!" после игры с Россией

3.3тЧитать новость на украинском

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 над Россией.

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", — заявил Вида в интервью "Газете.ру".

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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