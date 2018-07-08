Вида объяснил "Слава Украине!" после игры с Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 над Россией.

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", — заявил Вида в интервью "Газете.ру".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.