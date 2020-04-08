Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев счел нелепыми слова президента России Владимира Путина про печенегов во время его обращения к гражданам из-за коронавируса.

Владимир Путин

"Путин сравнил коронавирус и печенегов? При чем вообще в выступлении были печенеги? Чего это он в такую древнюю историю полез? Елки-палки, еще бы про Ледовое побоище вспомнил, у нас много побед было. Куликовскую битву тоже подведем сюда? Зачем вообще об этом было говорить? Сейчас история глухая и никакая, из-за образования", — цитирует Пономарева Чемпионат.com.

Бывший футболист возмущен большим беспорядком в России.

"У нас же в стране чего только нет: газ, нефть, золото, бриллианты, а пользуются этим только несколько человек. Зато нам говорят, что это народное достояние. Какое же это народное достояние?! Скорее антинародное. У нас же все приватизировали. Беспорядок у нас, конечно, полный, народ запутали к черту. Дело в том, что кто-то получает один миллион в день, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц. Скрывали хотя бы свои дома, счета и яхты", - отметил Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами.