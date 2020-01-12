"Вест Хэм" решил избавиться от Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэма" готов отдать украинца Андрея Ярмоленко в аренду, сообщает Sunday Mirror.

По информации английского СМИ, футболист сборной Украины не вписывается в тактическую схему нового главного тренер "молотобойцев" Дэвида Мойеса. По этой причине 30-летнего Ярмоленко предложили другим клубам английской Премьер-лиги в аренду.

Как уточняет Hammers News, смысл аренды заключается в том, чтобы игрок хорошо себя проявил в новой команде, повысив тем самым свою рыночную стоимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января появилась информация, что "Вест Хэм" ведет переговоры с "Бенфикой" об аренде полузащитника Жедсона Фернандеша, который играет справа в полузащите - на позиции Андрея Ярмоленко.

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