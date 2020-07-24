"Вест Хэм" продаст Ярмоленко – СМИ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности покинет английский "Вест Хэм".

30-летний футболист включен в список игроков "молотобойцев", которые будут проданы ради трансфера звезды "Брентфорда" Саида Бенрахма. Кроме украинца клуб из Лондона намерен попрощаться с Фелипе Андерсоном и Альбианом Айети, пишет Mirror.

Ориентировочная трансферная стоимость бомбардира "Брентфорда" составляет около 40 миллионов евро.

Отметим, что Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" из немецкой "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. В составе англичан Андрей провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко вызвал восторг у тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, забив гол в ворота "Челси".