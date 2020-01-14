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15 января • обновлено в 00:10
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"Вест Хэм" нашел для Ярмоленко неожиданный вариант

"Вест Хэм" нашел для Ярмоленко неожиданный вариант
От футболиста хотят избавиться
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Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" рассматривает возможность отправить украинца Андрея Ярмоленко в аренду, в турецкий "Бешикташ", который идет на 5-м месте в чемпионате страны.

Как сообщает авторитетное стамбульское издание Fotospor, игрока сборной Украины предложили "орлам" через агентов. По утверждении источника СМИ, Андрей сам изъявил желание играть вместе с бывшим одноклубником Домагоем Видой.

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Отметим, что информация о возможной аренде Ярмоленко появилась в прессе 12 января.

По информации английского СМИ, футболист нашей сборной не вписывается в тактическую схему нового главного тренер "молотобойцев" Дэвида Мойеса.

Позже агент Ярмоленко рассказал о ситуации с его возможным трансфером

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Теги
ФК Вест Хэм Бешикташ Стамбул
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