"Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко, чтобы собрать деньги на чемпиона мира – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,6 т.
Андрей Ярмоленко

Английский "Вест Хэм" хочет усилить позицию нападающего, поэтому планирует продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, чтобы собрать деньги на трансфер чемпиона мира в составе сборной Франции и нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает Mirror.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард не собирался продавать своего лидера, но 34-летний футболист дал понять, что может уйти в январе, так как не попадает в основу. Transfermarkt оценил француза в 5 млн евро.

"Вест Хэм" разочарован нападающим Себастьяном Аллером, которого "молотобойцы" купили за 45 млн фунтов стерлингов. Также из обоймы выпал травмированный Микаил Антонио.

30-летний Антонио до травмы забивал трижды в шести матчах в начале сезона, расписавшись в играх против "Арсенала", "Лестера" и "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в июле 2018-го за 17,5 млн фунтов. В текущем сезоне футболист сборной Украины отметился 2 голами в 10 матчах.

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