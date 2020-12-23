"Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко, чтобы собрать деньги на чемпиона мира – СМИ

Английский "Вест Хэм" хочет усилить позицию нападающего, поэтому планирует продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, чтобы собрать деньги на трансфер чемпиона мира в составе сборной Франции и нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает Mirror.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард не собирался продавать своего лидера, но 34-летний футболист дал понять, что может уйти в январе, так как не попадает в основу. Transfermarkt оценил француза в 5 млн евро.

"Вест Хэм" разочарован нападающим Себастьяном Аллером, которого "молотобойцы" купили за 45 млн фунтов стерлингов. Также из обоймы выпал травмированный Микаил Антонио.

30-летний Антонио до травмы забивал трижды в шести матчах в начале сезона, расписавшись в играх против "Арсенала", "Лестера" и "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в июле 2018-го за 17,5 млн фунтов. В текущем сезоне футболист сборной Украины отметился 2 голами в 10 матчах.