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"Вест Хэм" готовит подставу для Ярмоленко

8.6тЧитать материал на украинском

Лондонский "Вест Хэм" может в летнее трансферное окно подписать контракт с перспективным датчанином Робертом Сковом. 21-летний футболист играет на позиции правого полузащитника, где до получения травмы бегал украинец Андрей Ярмоленко.

В нынешнем сезоне лидер национальной сборной Украины больше не сыграет из-за разрыва ахилла, полученного в 2018 году в матче против "Тоттенхэма". Ярмоленко пропустил полсезона и в случае подписания Скова ему будет крайне сложно конкурировать с молодым датчанином, сообщает Футбол24.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

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Сков в нынешнем сезоне чемпионата Дании забил 22 гола в 24 сыгранных матчах, а также записал в свой актив шесть результативных передач.

На 21-летнего футболиста претендуют также "Тоттенхэм", "Уотфорд" и "Вулверхэмптон".

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий футбольный клуб "Шальке" планирует летом 2019 года провести серьезную чистку состава, сообщает Sport1. Среди 11 "счастливчиков" есть фамилия и украинца Евгения Коноплянки.

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Персона
Андрей Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хэм
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Ну какая это подстава.Ярмоленко и до травмы тяжело играл,уставал быстро,как будто гири на ногах.Раньше надо было из Динамо уходить.Чувствую,что карьеру будет заканчивать в родном клубе))
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