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Вернидуб сказал, что будет с украинскими футболистами, уехавшими в Россию

2.5т Читать материал на украинском

Бывший наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб считает, что украинские футболисты, которые переходят в российские чемпионаты, должны понимать, чем это для них обернется.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

xsport

"У нас из "Зари" тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально. Но не все измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… они же должны понимать, что отрекаются от сборной Украины", — сказал Вернидуб в эфире Xsport Vlog.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

19 июня футболист сборной Украины Иван Ордец покинул донецкий "Шахтер" и стал игроком московского "Динамо".

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Юрий Вернидуб
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