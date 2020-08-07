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Вернидуб назвал маразмом условия УЕФА по проведению еврокубков

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,5 т.
Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб возмутился возможными санкциями. ФК "Шахтер" (Солигорск)

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, который ныне работает в солигорском "Шахтере", возмутился форматом проведение нового сезона еврокубков.

В частности, для белорусов из-за пандемии коронавируса открыты лишь некоторые страны, а команде Вернидуба стартовать в квалификации Лиги Европы уже 18-19 августа. При этом в случае неявки на игру из-за ограничений клубам грозят технические поражения.

"Не буду врать, потому что это сложный вопрос для меня. Есть клуб, те люди, которые действительно этим занимаются, я думаю, что у них есть план и будут этим заниматься. Те условия еврокубков, что я прочитал, – это маразм! Мне сложно ответить. Давайте дождемся жеребьевки. Будем решать проблемы по мере их поступления", – приводит слова Вернидуба "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" узнал соперника по четвертьфиналу нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Лига Европычемпионат БеларусиЮрий Вернидуб
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