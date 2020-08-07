Вернидуб назвал маразмом условия УЕФА по проведению еврокубков

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, который ныне работает в солигорском "Шахтере", возмутился форматом проведение нового сезона еврокубков.

В частности, для белорусов из-за пандемии коронавируса открыты лишь некоторые страны, а команде Вернидуба стартовать в квалификации Лиги Европы уже 18-19 августа. При этом в случае неявки на игру из-за ограничений клубам грозят технические поражения.

"Не буду врать, потому что это сложный вопрос для меня. Есть клуб, те люди, которые действительно этим занимаются, я думаю, что у них есть план и будут этим заниматься. Те условия еврокубков, что я прочитал, – это маразм! Мне сложно ответить. Давайте дождемся жеребьевки. Будем решать проблемы по мере их поступления", – приводит слова Вернидуба "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" узнал соперника по четвертьфиналу нынешнего розыгрыша Лиги Европы.