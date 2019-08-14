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Вернидуб категорично высказался о приходе в "Динамо"

2.4т Читать материал на украинском

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с руководством "Динамо" по поводу работы в столичном клубе после отставки Александра Хацкевича.

"Готов ли я возглавить "Динамо"? А что это вы такие вопросы задаете? Я сожалею об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда ни с кем не было разговоров. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы решили, что я должен стать тренером "Динамо"?", - сказал Вернидуб в комментарии Football.ua.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

Сейчас 53-летний специалист находится в отпуске.

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"Отпуск проходит хорошо, по-домашнему. Дом, семья, изучение английского языка", - заявил специалист.

Ранее стало известно, что привело к скандальному решению руководства "Динамо" об увольнении Хацкевича.

Как сообщал OBOZREVATEL, основными кандидатами на роль главного тренера "Динамо" являются двое наставников.

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Персона
Юрий Вернидуб
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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