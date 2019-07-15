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Вернется в Украину: в трансфере Малиновского произошел неожиданный поворот

2.6т Читать материал на украинском

Полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, который должен был подписать контракт с итальянской "Аталантой", вернется в Украину.

26-летний футболист, по данным журналиста итальянского издания Gazzetta dello Sport Франческо Фонтаны, прошел медицинское обследование в клубе из Бергамо, но трансфер не был оформлен официально. Руслану придется посетить родину, дабы решить вопросы с визой и разрешением на работу в Италии. Малиновский должен присоединиться к "Аталанте" в ближайшие дни.

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Отметим, что итальянцы заплатят за нашего полузащитника 13,7 млн евро. Кроме того, "Генк" получит 10% от последующей продажи украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с непонятной ситуацией перед отъездом на сборы в Китай вместе с "Манчестер Сити".

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Тема
Трансферы
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Генк ФК Аталанта сборная Украины по футболу
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