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"Вернется еще сильнее": британский полузащитник поддержал Ярмоленко

1.4тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко, получивший тяжелую травму в матче против "Тоттенхема" и выбывший на 6 месяцев, постоянно ощущает поддержку со стороны футболистов и тренеров своей команды.

Шотландский игрок клуба Роберт Снодграсс дал украинцу ряд советов, как побыстрее вернуться в строй.

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"Я говорил с Андреем и поделился печальным опытом. Из-за травмы я пропустил 16 месяцев! Я дал ему пару важных советов. Главное, не считать произошедшее собственной ошибкой. Иначе, ты никогда не вернешься к своему прежнему состоянию", - приводит слова футболиста zbirna.com.

Хавбек "Вест Хэма" считает, что у Ярмоленко характер бойца, поэтому он вернется на поле еще сильнее.

"Главное - быть профессионалом. Не нужно форсировать события и пытаться вернуться раньше положенного срока. Но, думаю, у Ярмо все будет нормально. Он находится в отличных руках нашего медицинского персонала", - отметил Роберт Снодграсс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новые подробности о травме, которую получил полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, озвучил врач киевского "Динамо".

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Объекты
ФК Вест Хэмсборная Украины по футболу
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