"Вернемся в Донецк": Палкин рассказал "о боли и больших страданиях Ахметова"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин, поздравляя президента клуба Рината Ахметова с днем рождения, рассказал о том, как переживает Ринат Леонидович.

"Президент очень давно не был на футболе. Я знаю, насколько большие страдания это ему причиняет. Я хочу пожелать ему, чтобы эта боль и страдания как можно быстрее закончились. Естественно, это может закончиться только тогда, когда мы вернемся в Донецк, вернемся на свой родной стадион. Хочу пожелать ему здоровья и всех благ, потому что в наше время то, что он делает для страны и клуба требует большой энергии и здоровья", - цитирует Палкина телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход лидера команды бразильца Тайсона в "Интернасьонал".

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