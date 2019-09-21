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21 сентября • обновлено в 14:06
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"Вернемся в Донецк": Палкин рассказал "о боли и больших страданиях Ахметова"

1.5т Читать материал на украинском

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин, поздравляя президента клуба Рината Ахметова с днем рождения, рассказал о том, как переживает Ринат Леонидович.

"Вернемся в Донецк": Палкин рассказал "о боли и больших страданиях Ахметова"

"Президент очень давно не был на футболе. Я знаю, насколько большие страдания это ему причиняет. Я хочу пожелать ему, чтобы эта боль и страдания как можно быстрее закончились. Естественно, это может закончиться только тогда, когда мы вернемся в Донецк, вернемся на свой родной стадион. Хочу пожелать ему здоровья и всех благ, потому что в наше время то, что он делает для страны и клуба требует большой энергии и здоровья", - цитирует Палкина телеканал "Футбол".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов наложил вето на переход лидера команды бразильца Тайсона в "Интернасьонал".

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Ринат Ахметов Сергей Палкин
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ФК Шахтер
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ещё бы лизнул ему
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