"Вернемся к ужесточению карантина": Ляшко назвал 4 фактора срыва чемпионата Украины

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал четыре фактора, которые могут сорвать чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге.

Виктор Ляшко

"Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней", – цитирует Ляшко телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам встречи была определена дата возобновления УПЛ.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики вернутся на трибуны не раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.