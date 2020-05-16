"Вернемся к ужесточению карантина": Ляшко назвал 4 фактора срыва чемпионата Украины

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал четыре фактора, которые могут сорвать чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге.
Виктор Ляшко
"Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней", – цитирует Ляшко телеканал "Футбол".
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам встречи была определена дата возобновления УПЛ.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики вернутся на трибуны не раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.
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