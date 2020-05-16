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16 мая • обновлено в 17:01
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"Вернемся к ужесточению карантина": Ляшко назвал 4 фактора срыва чемпионата Украины

11.7т
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал четыре фактора, которые могут сорвать чемпионат страны по футболу в Премьер-лиге.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней", – цитирует Ляшко телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая состоялось рабочее совещание с участием представителей Премьер-лиги, клубов УПЛ и Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам встречи была определена дата возобновления УПЛ.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что футбольные болельщики вернутся на трибуны не раньше сентября, и назвал условие, при котором это произойдет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Карантин в Украине Премьер-лига Украины
Персона
Виктор Ляшко
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