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"Верим в себя": звезда "Динамо" высказался о выходе в плей-офф ЛЧ

1.3тЧитать новость на украинском

Один из героев противостояния киевского "Динамо" со "Славией" Беньямин Вербич, дважды отметившийся голами в ворота пражан, прокомментировал проход киевлян в плей-офф раунд Лиги чемпионов:

"Была тяжелая игра относительно равных команд, много борьбы, особенно в центре поля. Мы пытались своим прессингом, движением, не дать чехам сыграть в их футбол, но всем было очень трудно из-за сильной жары. Мой гол был наигранной комбинацией, которую мы готовили еще против "Шахтера" и вообще мы хорошо выполняем стандарты по сезону", - сказал словенец в комментарии официальному сайту "Динамо".

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Что касается следующего соперника, то полузащитник "Динамо" смотрит на предстоящие поединки с оптимизмом: "Аякс" посильнее "Славии", но и мы верим в себя. Считаю, что мы прибавляем с каждым матчем и думаю, что так будет и впредь".

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" после победы над "Славией" прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

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