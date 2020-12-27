Вербич сказал, что "пацаны" из "Динамо" постоянно делают в раздевалке

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, что его одноклубники в раздевалке постоянно "радуют" его русскоязычной музыкой.

На вопрос ведущего Владислава Павлюка, кто чаще всего играет у футболистов, словенец назвал трех исполнителей.

"Пацаны постоянно слушают в раздевалке русскую и украинскую музыку. Каких исполнителей? В последнее время много включают Моргенштерна, Тимати и Элджея", – сказал 27-летний Вербич в эфире Instagram vladosthebarber.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о трансферных планах столичного клуба. По информации прессы, вице-чемпионы Украины хотят усилить центр обороны, полузащиты и нападения и во время межсезонья готово попрощаться с несколькими игроками.

В команде ищут новую команду для вратаря Дениса Бойко, защитника Артема Шабанова и полузащитника Миккеля Дуэлунда. Также в аренду на полгода уже ушел Георгий Цитаишвили. Будущее Дениса Попова, Назария Русина и Владислава Супряги остается под вопросом.