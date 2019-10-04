"Вентилятор возле унитаза": Хацкевич взорвался критикой известного украинского журналиста

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич жестко прошелся по некоторым журналистам.

В частности, экс-наставник "бело-синих" раскритиковал заместителя главного редактора журнала "Футбол" Андрея Шахова.

"Если команда выигрывает, то в сторонке, с компьютером, бокальчик пива, бутерброд. Команда проиграла – в первом ряду, тянет руку. Он высказывает свое мнение, я – свое. Сейчас это не запрещено, это лично мое мнение: человек купил себе, наверное, вентилятор и поставил возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нету повода, чтобы это г*вно пустить на вентилятор. И как только появляется повод: ничья, а если поражение – наконец-то – это г*вно летит во все стороны", – сказал Хацкевич в интервью Вацко Light.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич жестко оценил уровень нынешнего киевского "Динамо".

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