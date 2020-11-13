Венгрия вырвала путевку на Евро-2020, проигрывая на 88-й минуте. Видео

Сборная Венгрии обеспечила себе участие в Евро-2020, которое состоится летом 2021 года, совершив фантастический камбэк в концовке домашнего финала плей-офф против Исландии.

Гости открыли счет на 11-й минуте матча, усилиями своей главной звезды Гилфи Сигурдссона, который поразил ворота после удара со штрафного. Голкипер венгров Петер Гулачи допустил нелепую ошибку, попытавшись намертво забрать мяч, однако тот выскользнул у него из рук и оказался за линией.

После этого хозяева обрушили на соперников шквал атак, а Исландия, перейдя на игру вторым номером, проводила опасные контратаки. В последней десятиминутке основного времени гости имели отличный шанс для того, чтобы удвоить преимущество, однако их нападающий не сумел отправить мяч в сетку пустых ворот после флангового прострела.

На 88-й минуте буквально в следующей атаке Венгрии удалось сравнять счет в поединке. Натурализованный перед стартом плей-офф за выход на Евро-2020 Лоик Него воспользовался суматохой в штрафной площади исландцев и с близкого расстояния переиграл голкипера.

Уже в компенсированное время гости пошли вперед, но не сумели реализовать опасный момент, после чего началась решающая контратака в матче. Один из лидеров венгерской команды Доминик Собослай протащил мяч, получив его в центре поля, а затем поразил ворота соперников дальним ударом от штанги.

Венгрия попала в группу F, где ее соперниками станут Франция, Германия и Португалия.

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