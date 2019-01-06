''Величайший стимул'': самые интересные факты о легенде "Динамо" Лобановском

6 января коренному киевлянину Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 80 лет.

"Тренер от Бога", "Профессор футбола", "Железный полковник" – как только не называли наставника киевского "Динамо" и сборной СССР. Много лет он верой и правдой служил футболу, футбол стал делом всей его жизни, без футбола он себя не представлял. А мы не представляли футбол без Лобановского.

Нет ни одного тренера во всем постсоветском пространстве, который в своей карьере достиг бы таких весомых результатов. Перед тем, как в 35 лет подняться на тренерский мостик динамовского клуба, он дарил миллионам болельщиков великолепную игру, выступая на левом фланге своей любимой команды. В основном составе киевского клуба неординарный долговязый, техничный форвард появился 29 мая 1959 года, а осенью 1961-го стал чемпионом СССР.

Он пользовался невероятной любовью людей. Еще долго мы будем мерять наш футбол по Лобановскому, нашему соотечественнику, который по итогам всенародного опроса вошел в число десяти самых выдающихся украинцев. Такие люди не умирают, они остаются в наших сердцах, в нашей памяти. Лобановский долго будет жить благодаря своим ученикам, которые продолжают дело Мэтра – украинца с удивительной судьбой.

Валерия Васильевича Лобановского нам так не хватает, и еще долго не будет хватать. Он изменил не одно поколение соотечественников, вновь и вновь заставляя их верить в себя и не бояться трудностей. Он учил главному – побеждать!

Сотни интервью в разные годы мои коллеги, украинские и зарубежные журналисты, сделали с Мэтром. Многие поклонники футбола, особенно со стажем, знают о Валерии Васильевиче Лобановском все – ну или почти все. У меня большое желание напомнить вам, друзья, его уникальную визитную карточку. Можете мне возразить – мол, много цифр, дат, фактов. Но не они ли говорят об уникальности Лобановского. Таких регалий нет ни у одного тренера, и вряд ли кто-нибудь когда-то достигнет чего-то подобного…

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОБАНОВСКИЙ

Мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер СССР (1975). Заслуженный тренер УССР (1971).

Родился 6 января 1939 года в Киеве – умер 13 мая 2002 года в Запорожье. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В футбол начал играть в 1952 году в Киеве в футбольной школе №1, с 1955-го – в ФШМ Киев. Выступал за команды "Динамо" Киев (1957-1964), "Черноморец" Одесса (1965-1967), "Шахтер" Донецк (1967-1968). В высшем дивизионе чемпионатов СССР провел 253 матча, забил 71 гол. Чемпион СССР (1961), вице-чемпион СССР (1960). Входил в состав сборной СССР (2 официальных матча и 4 товарищеских игры), выступал за олимпийскую, вторую и юношескую сборные СССР.

С 1969 года перешел на тренерскую работу. На посту главного тренера возглавлял "Днепр" Днепропетровск (1969-1973), "Динамо" Киев (1973-1982, 1984-1990, 1997-2002), сборные СССР (1975-1976, 1982-1983, 1986-1990), ОАЭ (1991-1992), Кувейта (1993-1996) и Украины (2000-2001).

С "Днепром" стал победителем турнира первой лиги чемпионата СССР (1972). С "Динамо" – обладателем Кубка Кубков (1974/1975, 1985/1986) и Суперкубка УЕФА (1975), чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), серебряным (1976 (осень), 1978,1982, 1988) и бронзовым (1979, 1989) призером чемпионатов СССР, обладателем Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), чемпионом Украины (1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001), обладателем Кубка Украины (1997/1998, 1998/1999, 1999/2000), обладателем Кубка чемпионов Содружества стран СНГ (1997, 1998, 2002). Под его руководством сборная СССР становилась вторым призером чемпионата Европы (1988), третьим призером Олимпийских игр (1976), а сборная Кувейта – третьим призером Азиатских игр (1994), обладателем Кубка Персидского залива (1996). Лучший тренер Украины сезонов 1996/1997,1999/2000, 2001/2002.

Герой Украины (2002), кавалер Рубинового ордена УЕФА (2002).

Мысли вслух великого Тренера

"… современный футбол эволюционирует очень медленно. Но отчего так происходит? Оттого, что некоторые игроки, так называемые звезды (так называемые – потому что из них создали образ звезды журналисты, болельщики, руководители клубов, за которые они играют), получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства…

Когда люди получают слишком много, с них становится тяжелее требовать. Сегодня проблема мирового и европейского футбола в том, что вознаграждения и цена игроков опережают их реальную стоимость… Футболисты должны гореть желанием завтра стать немножко лучше, чем они есть сегодня. Надо ставить большие цели. Обязательно. Удастся их достичь или нет – это уже другой вопрос".

О Лобановском говорили и говорят

Григорий Суркис: "Выдающиеся люди остаются в народной памяти, какими они были во время достижения наивысших успехов. Образ Валерия Лобановского всегда будет примером самоотверженного служения своему делу, которому он отдавал всего себя без остатка. Его умение преодолевать трудности и достигать поставленных целей для нас, его соотечественников, коллег, учеников, единомышленников, – величайший стимул для совершенства!"

Виктор Каневский: "Нападающий "Динамо" был великолепным игроком. Люди шли смотреть на Лобановского, многие мячи в том первом победном чемпионате СССР 1961 года были забиты с его подач или же им самим. Его элегантная, неординарная игра многим нравилась. Но немногие знают, какой труд стоял за этим. У него было много граней футбольного таланта. Знаменитые динамовцы, а таких немало, состоялись как великие мастера, потому что рядом с ними был такой тренер".

Владимир Онищенко: "Лобановский не просто тренер. Он был и прекрасным педагогом. Умел не только построить правильный тренировочный процесс и выбрать необходимую тактику, он владел и потрясающим даром убеждения. После бесед с ним команда просто летала по полю, верила в себя и не могла уже проиграть".

Олег Блохин: "Он учил нас главному – побеждать. Трудно передать ту радость, которую мы испытывали, завоевав очередной трофей. У него всегда находились нужные слова, которые он умел сказать всей команде и каждому в отдельности".

Александр Головко: "Уверен, в каждом футболисте, которому посчастливилось тренироваться и играть под руководством Лобановского, на всю жизнь осталась частичка человеческого обаяния этой выдающейся личности. Его энергетика всегда передавалась нам".

А завершить этот материал хочу четверостишьем, которое написал народный артист Украины Давид Бабаев:

Лобан, Базиль краями мчались,

Лобан подал – "Олежка, бей!"

Какие банки забивались

Командой юности моей!