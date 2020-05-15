Ведущий "Великого футбола" Александр Денисов показал тату с гербом Украины: фотофакт

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов впервые продемонстрировал татуировку с изображением гимна Украины.

В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" журналист признался, что у него есть на теле есть наколка с национальной символикой.

"Вы откуда знаете об этом? Я это сделал не так давно. Это мой край, а это моя Родина", – сказал Денисов, продемонстрировав герб страны на своей левой руке и изображение шахтерских молотков на правой. Таким образом журналист продемонстрировал свое отношение к Донбассу и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Денисов заявил о том, что намерен вести программу "Великий футбол" на украинском языке. По его словам, это связано с его желанием, а не законодательством.

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