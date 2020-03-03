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3 марта • обновлено в 13:48
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Ведущий легионер "Динамо" раскрыл имя "второго Шевченко"

2.1т
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Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич высказал свое мнение о партнере по команде – защитнике Виталии Миколенко, назвав его "вторым Андреем Шевченко".

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич

Dynamo.kiev.ua

"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? (смеется) Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич в документальном фильме "Неизвестное "Динамо" на Youtube.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

ФК "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Беньямин Вербич Виталий Миколенко
Тег
ФК Динамо Киев
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