Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич высказал свое мнение о партнере по команде – защитнике Виталии Миколенко, назвав его "вторым Андреем Шевченко".

Беньямин Вербич Dynamo.kiev.ua

"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? (смеется) Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич в документальном фильме "Неизвестное "Динамо" на Youtube.

Виталий Миколенко ФК "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL:

защитники "Динамо" и "Шахтера" Виталий Миколенко и Валерий Бондарь попали в сборную лучших молодых игроков Европы.

В январе 2020 года турецкий "Фенербахче" серьезно интересовался покупкой Виталия Миколенко у "Динамо", но сумма, которую "бело-синие" требовали за игрока, оказалась намного выше, чем ожидал стамбульский клуб.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!