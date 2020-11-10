Ведущая "Матч ТВ" отреагировала на скандал с Дзюбой: спортивные итоги 9 ноября

Александр Чеканов Футбол 09:10, 10.11.2020 Обновлено: 09:16, 10.11.2020

Ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, у которой был роман с футболистом Артемом Дзюбой, прокомментировала скандал со спортсменом, а в киевском "Динамо" выявили 13-й случай COVID-19 среди игроков.

Кроме того, бывший арбитр Мирослав Ступар оценил удаление капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в матче с "Шахтером".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 9 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Ведущая "Матч ТВ", у которой был роман с Дзюбой, отреагировала на интимное видео футболиста

В Бразилии мотогонщик умер, вылетев с трассы. Видео

Фьюри об Усике: никто из топ-15 с ним даже не вспотеет

Экс-арбитр ФИФА оценил удаление капитана "Динамо" в матче с "Шахтером"

13-й футболист "Динамо" заразился COVID-19

11 голов за 141 минуту: в Кубке Англии команды выдали матч-триллер. Видео

Экс-футболист сборной Украины из "Шахтера" завершит карьеру в 27 лет – журналист

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19, – Ляшко

Полиция начала расследовать исчезновение Кернеса, которого не видно уже два месяца

Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

Зеленский ответил недоброжелателям: это за гранью человечности, зло возвращается стократно

Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября