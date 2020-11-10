Ведущая 'Матч ТВ' отреагировала на скандал с Дзюбой: спортивные итоги 9 ноября

Ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул, у которой был роман с футболистом Артемом Дзюбой, прокомментировала скандал со спортсменом, а в киевском "Динамо" выявили 13-й случай COVID-19 среди игроков.

Кроме того, бывший арбитр Мирослав Ступар оценил удаление капитана "Динамо" Сергея Сидорчука в матче с "Шахтером".

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